BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung heute live: Borussia Dortmund im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag, 21. April, stehen gleich drei Bundesliga-Partien auf dem Plan. Um 17:30 Uhr spielen der BVB und Bayer 04 Leverkusen am 30. Spieltag gegeneinander. Die Partie wird im Signal Iduna Park in Dortmund ausgetragen.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Die Gäste aus Leverkusen sind weiter das Maß aller Dinge. Die Meisterschaft haben sie schon eingetütet, einen neuen Europa-Rekord aufgestellt und sie stehen nach dem 1:1 im Rückspiel gegen West Ham United im Halbfinale der Europa League.

Auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich bei Prime Video nach dem 4:2-Erfolg gegen Atlético Madrid, der den Einzug in das Champions-League Halbfinale bedeutet, äußerst erfreut: "Das ist ein stolzer Tag für alle Borussen, das war eine Achterbahnfahrt. Riesenkompliment an die Mannschaft." Noch ist die erneute Champions-League-Qualifikation über die Bundesliga möglich.