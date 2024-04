BVB, Restprogramm: Das sind die restlichen Spiele von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Das Abschneiden in den vergangenen Jahren

In den letzten Jahren galt Dortmund häufig als Bayerns ärgster Konkurrent auf den Titel. Der Rekordmeister aus München konnte in dieser Zeit elf Meistertitel in Folge einfahren - so viele hintereinander wie kein Team jemals zuvor. In der vergangenen Spielzeit stand die Serie kurz vor dem Ende, aber Dortmund verpasste die Meisterschaft im letzten Augenblick.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist diese Saison nicht besonders erfolgreich - sich erneut für die Champions League zu qualifizieren wird bei den Borussen aber oberste Priorität besitzen.