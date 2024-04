BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Borussia Dortmund bekommt keine Zeit zum Durchschnaufen. Nachdem die Schwarzgelben am Mittwoch gegen Atlético Madrid 1:2 verloren, sind sie am heutigen Samstag, den 13. April, erneut im Einsatz. Nun aber in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach.

Das Duell der Borussen beginnt um 15.30 Uhr und wird im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgetragen. Das Hinrundenspiel gewann der BVB mit 4:2.