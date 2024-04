Bayer Leverkusen, Restprogramm: Das sind die restlichen Spiele der Werkself

Für Bayer Leverkusen ist in dieser Saison sogar noch das Triple möglich. Die Werkself ist nach dem 4:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwoch, den 3. April, in das DFB-Pokal-Finale eingezogen und trifft dort auf den 1. FC Kaiserslautern. Außerdem ist die Elf von Xabi Alonso in bislang 40 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ungeschlagen - noch nie ist das einem Bundesligisten zuvor gelungen.

Leverkusen hat in der Bundesliga 13 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern und muss demnach nur noch drei Spiele gewinnen, um sicher Meister zu werden. Für die Champions League ist der Verein bereits sicher qualifiziert, aber die Gewinne des DFB-Pokals und des Europa-League-Titels könnten die überragende Saison noch krönen.

Doch gegen welche Teams muss der Tabellenführer noch ran? Wie viele Heimspiele sind darunter? All diese Fragen beantwortet Euch SPOX.