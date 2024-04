"Das war mit Rib und Rob der Fall": Profis des FC Bayern München leiden mit Kingsley Coman

"Da hat man schon selber Schmerzen gehabt", sagte Müller über die Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit, als sich Coman ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzte und für Jamal Musiala ausgewechselt werden musste.

Mit Blick auf das anstehende Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal am Mittwoch (21 Uhr) fühlte sich der 34-Jährige an die Zeiten von Franck Ribéry und Arjen Robben erinnert.

"Es ist in meiner Zeit nicht das erste Mal, dass wir in Richtung Viertelfinale, Halbfinale der Champions League wichtige Spieler verlieren, das war mit Rib und Rob ab und zu der Fall", meinte Müller.

Aufgrund der vielen Verletzungen würden sich beim deutschen Rekordmeister viele Leute im Hintergrund Gedanken machen, erklärte der Weltmeister von 2014: "Jeder Spieler tut auch sehr viel dafür, dass er jeden Tag auf dem Rasen stehen kann."