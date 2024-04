Bayer Leverkusen, Meisterfeier: Wo würde B04 die deutsche Meisterschaft feiern?

Bayer Leverkusen spielt aktuell eine überragende Saison. Mit 76 Zählern nach 28 Spieltagen führen die Leverkusener die Liga an, der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger FC Bayern München beträgt 16 Zähler. Seit nunmehr 42 Pflichtspielen ist Bayer Leverkusen ungeschlagen - Rekord. Und auch im DFB-Pokal und in der Europa League ist Bayer weiterhin dabei.

Das Team von Xabi Alonso ist also auf dem besten Weg die Meisterschaft zu gewinnen. Die Fans von Bayer 04 träumen vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Schon an diesem Wochenende kann Leverkusen Meister werden. Zum einen, wenn der FC Bayern am Samstag gegen den 1. FC Köln verliert, zum anderen, wenn am Sonntag gegen Werder Bremen gewonnen wird.

Die Werkself könnte in diesem Jahr damit endlich den unliebsamen Spitznamen "Vizekusen" ablegen, schon fünf Mal landete Bayer am Ende einer Bundesligasaison auf dem zweiten Platz. Der Meistertitel lässt demnach seit dem Aufstieg in die 1. Liga 1979 auf sich warten. Eine Meisterfeier hat die Stadt Leverkusen noch nie gesehen.