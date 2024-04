Wie viele Titel hat Bayer Leverkusen in der Bundesliga schon gewonnen?

Xabi Alonsos Bayer Leverkusen ist das Überraschungsteam der Saison. Nachdem man vergangene Saison gerade noch so den sechsten Platz sichern konnte, führt man in der aktuellen Spielzeit die Tabelle sogar an - und das ohne auch nur eine Niederlage zu kassieren.

Die Werkself hat sich nach 28 Spielrunden einen Vorsprung von 13 Punkten auf Rekordmeister FC Bayern München erkämpft und befindet sich auf dem besten Weg, deutscher Meister zu werden und die Serie der Münchner, endlich zu brechen.