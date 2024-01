Bundesligist Borussia Dortmund hofft weiter auf eine Rückkehr seines einstigen Starspielers Jadon Sancho.

"Ich bin vorsichtig optimistisch", sagte Geschäftsführer Hans Joachim Watzke am Montag im BVB-Trainingslager in Marbella: "Wir wollen ihn per Leihe, ob es klappt, werden wir sehen."

Der Transfer des Offensivspielers von Manchester United ist in den vergangenen Tagen ins Stocken geraten.

Offensichtlich beansprucht die Klärung letzter Details mehr als Zeit als gedacht. "Wir verkünden keine Wasserstandsmeldungen", sagte Watzke: "Aber das Problem liegt nicht mehr bei Borussia Dortmund."