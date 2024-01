"Einen Tick weiter": BVB-Trainer Edin Terzic spricht über Neuzugänge Jadon Sancho und Ian Maatsen

Mit dem bis zum Saisonende ausgeliehenen Duo will der Tabellenfünfte seine große Aufholjagd starten. Diese Situation hätte man sich "gerne erspart", räumte Terzic ein. Da der Vizemeister aber gerade im November und Dezember in der Liga geschwächelt hat, ist der Meisterzug bei 15 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen längst ohne den BVB abgefahren.

In den verbleibenden 18 Spielen geht es darum, die sportlich attraktive und finanziell lukrative Teilnahme an der Champions League zu sichern. Dafür nahm Terzic seine gesamte Mannschaft in die Pflicht. "Wir erwarten von jedem Spieler eine Leistungssteigerung. Wir wollen auf jeder Position einen guten Konkurrenzkampf haben", forderte der 41-Jährige.

Im kurzen Trainingslager in Marbella habe man "jede Sekunde genutzt, um unser Spiel zu verbessern", sagte Terzic. In den Begegnungen gegen AZ Alkmaar (2:2) und Standard Lüttich (3:3) war davon allerdings nicht viel zu sehen.