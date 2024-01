Champions League als Voraussetzung: Xavi Simons könnte bei RB Leipzig bleiben

Trotz fehlender Kaufoption darf RB Leipzig offenbar darauf hoffen, den derzeit ausgeliehenen Mittelfeldspieler Xavi Simons auch kommende Saison in seinen Reihen zu haben.

Wie Sky berichtet, ist ein Verbleib von Simons über das Ende seiner Leihe im Sommer hinaus durchaus möglich. Der 20-Jährige hat demnach eine Absprache mit Stammverein Paris Saint-Germain, dass er über seine Zukunft mitbestimmen darf.

Und für den Fall, dass Simons unbedingt ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben möchte, ist PSG laut Sky offen für Gespräche über eine Verlängerung der Leihe bis 2025. Derlei Verhandlungen zwischen den beiden Klubs sollen aber noch nicht im Januar, sondern in den kommenden Wochen und Monaten stattfinden.

CL-Teilnahme und starker Kader gefordert

Dem Sky-Bericht zufolge ist die Qualifikation für die Champions League eine absolute Grundvoraussetzung, um einen weiteren Verbleib von Simons in Leipzig möglich zu machen. Nach der Bundesliga-Hinrunde belegte RB Platz vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Zudem müsse RB zwingend einen Kader zusammenstellen, der in allen Wettbewerben maximal konkurrenzfähig ist, heißt es weiter.

Simons steht bei PSG noch bis 2027 unter Vertrag. Für Leipzig hat der niederländische Nationalspieler bisher 26 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm sieben Tore und neun Assists gelangen.