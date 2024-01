Die Flop-Neuzugänge der Bundesliga-Hinrunde: Union Berlin viermal vertreten

© getty

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Im Supercup gegen Bayern zum Saisonstart hatte Seiwald genau so in Leipzigs Startelf gestanden wie beim Bundesliga-Auftakt in Leverkusen (2:3). Seither kam in der Liga aber kein weiterer Einsatz von Beginn an mehr dazu.

Seiwald, für 20 Millionen Euro aus Salzburg gekommen, tat sich bisher sehr schwer, in Leipzig Fuß zu fassen. In elf von bisher 17 Bundesligaspielen dieser Saison saß der 21-jährige Mittelfeldspieler 90 Minuten lang auf der Bank.

RB-Trainer Marco Rose hat das Vertrauen in den 22-jährigen Österreicher aber keineswegs verloren: "Er genießt unser vollstes Vertrauen und wir wissen, wozu er im Stande ist und was er leisten kann", sagte Rose nach Seiwalds gutem Auftritt im Länderspiel mit der österreichischen Nationalelf gegen Deutschland im November. "Bisher konnten wir ihm noch nicht die dementsprechenden Einsatzzeiten in der Bundesliga geben, aber das wird noch kommen."