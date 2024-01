United-Legende ist erleichtert, dass Jude Bellingham gegen seinen Rat zum BVB ging: "Ziemlich schlechter Ratschlag"

Bellingham hatte 2020 Gespräche mit Manchester United geführt, entschied sich letztlich aber dafür, seinen Heimatklub Birmingham City in Richtung Dortmund zu verlassen.

"Ich habe mit einigen Spielern gesprochen, bevor sie hierher kamen, und ihnen gesagt: 'Du wirst es nie bereuen, es ist ein magischer Fußballverein'. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass das ein ziemlich schlechter Rat war, wenn man bedenkt, was mit ihnen passiert ist, seit sie hier sind, und das ist wirklich traurig. Sie wären bei anderen Vereinen gut aufgehoben gewesen. Andere Spieler, die sich für andere Vereine entschieden haben, sind dort sehr erfolgreich geworden", sagte United-Legende Neville bei Sky Sports.

Neville ergänzte: "Wenn man an Jude Bellingham denkt, und daran denke ich oft, wenn er hier bei ManUnited in die Vorstandsetage kommt, hat sich United mit Birmingham auf eine Ablösesumme geeinigt, und Dortmund auch. Er hatte die Wahl zwischen Dortmund und United. Und irgendwie hat sich der Junge, das muss man ihm lassen, für Borussia Dortmund entschieden, und jetzt ist er einer der größten Spieler der Welt, eines der größten englischen Talente. Was wäre aus ihm geworden, wenn er hierher gekommen wäre? Ich weiß es nicht, vielleicht wäre er ein Erfolg geworden, weil er so gut ist. Ich bin mir da nicht so sicher, bei dem derzeitigen Umfeld und der Kultur und dem, was hier passiert ist."