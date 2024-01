Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Nach 17 Jahren stehen sich der 1. FC Köln und der heutige Drittligist Rot-Weiss Essen wieder gegenüber. Das Testspiel steigt am heutigen Samstag (6 Uhr) um 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße. Gespielt werden zweimal 60 Minuten.

Im letzten Duell in der Saison 2006/07 feierte RW Essen ausgerechnet den höchsten Sieg gegen den FC - am Ende hieß es 5:0. Köln darf sich aber in insgesamt 21 Spielen über eine positive Bilanz mit elf Siegen und sieben Remis freuen.

Viel wichtiger für die Geißböcke ist aber, dass Timo Schultz einen erfolgreichen Start als neuer Trainer hinlegt. Er hat die Nachfolge von Steffen Baumgart, von dem man sich nach der Hinrunde getrennt hat.

Der Vorletzte der Bundesliga braucht dringend die Wende, kann sich aber weder im Winter noch im kommenden Sommer mit neuen Spielern verstärken. Kurz vor Weihnachten machte die FIFA die schon länger drohende Transfersperre offiziell.