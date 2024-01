Bundesligaspieler hatte bei Abschied von Jürgen Klopp vom FC Liverpool "Tränen in den Augen"

Naby Keïta hat sich in die Liste der Spieler eingereiht, die schockiert auf die Nachricht von Jürgen Klopps Rückzug beim FC Liverpool reagiert haben. LFC-Kapitän Virgil van Dijk verkündete zum Beispiel, Klopps angekündigter Abgang im Sommer sei "schwer zu ertragen". Ex-Mitspieler Keïta äußerte sich ähnlich.

Der Mittelfeldspieler, der fünf Jahre lang unter Klopp für Liverpool spielte, sagte bei RMC Sport über die überraschende Ankündigung Klopps am Freitag: "Ich bin nicht bei Social Media aktiv, aber als ich es erfahren habe, hatte ich Tränen in den Augen. Er hat mich nach Liverpool geholt und wie einen Sohn behandelt. Für mich ist er eine Vaterfigur."

Weiter meinte Keïta: "Ich wünsche ihm für den Rest seines Lebens nur das Beste und ich werde versuchen, ihm zu schreiben."

Keïta schaffte einst bei Red Bull Salzburg seinen Durchbruch in Europa. 2016 wechselte er für knapp 30 Millionen Euro Ablöse zu RB Leipzig, 2018 holte ihn Liverpool für 60 Millionen Euro in die Premier League. Es folgte der ablösefreie Transfer zu Werder Bremen im Sommer 2023.

Keïta hatte in Liverpool mit hartnäckigen Verletzungsproblemen zu kämpfen, weswegen er nur selten unumstrittener Stammspieler war. Unter Klopp absolvierte der 28-Jährige für die Reds 129 Spiele, in denen er elf Tore erzielte und sieben Assists lieferte. Er gewann mit dem Traditionsverein unter anderem die Champions League und die Premier League.

Aktuell weilt Keïta mit der Nationalmannschaft Guineas beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste. Nach einem 1:0-Erfolg gegen Äquatorialguinea im Achtelfinale stehen Keita und Co. in der Runde der letzten Acht. Der Gegner dort heißt Demokratische Republik Kongo, die Partie findet am Freitagabend (21 Uhr) statt.