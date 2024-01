FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. Werder Bremen heute live im Free-TV und Livestream?

Auch am heutigen Sonntag, den 21. Januar, wird im Rahmen des 18. Bundesligaspieltags in Deutschland Fußball gespielt. Zwei Partien stehen an, wobei in einer davon, der früheren, der FC Bayern München auf Werder Bremen trifft.

Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr, als Spielstätte dient die Allianz Arena in München.

Später, um 17.30 Uhr, treten zum Abschluss noch Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg gegeneinander an.