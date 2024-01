Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Beide Mannschaften treffen am 19. Bundesliga-Spieltag mit einem Unentschieden im Gepäck aufeinander. Besonders bitter gestaltete sich jedoch das Remis der Frankfurter. Ausgerechnet im hessischen Derby gegen Darmstadt 98 gaben die Adler am vergangenen Wochenende einen 2:0-Vorsprung her.

Aufgrund der zeitgleichen Niederlage Leipzigs bestehen damit aktuell noch fünf Punkte Rückstand auf den vierten Champions League-Platz. Wobei möglicherweise sogar noch ein fünfter hinzukommen könnte.

Weiter zurück liegt dagegen das 1:1 des FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Die Partie fand bereits am ersten Spieltag nach Restart des Spielbetriebs statt. Am vergangenen Freitagabend hätten die Mainzer eigentlich ein Heimspiel gegen Union Berlin austragen sollen, was jedoch aufgrund des Wintereinbruchs in der Stadt verschoben werden musste. Die Partie soll nun am 7. Februar nachgeholt werden.