Fünfter Startplatz für die Champions League: So bekommt die Bundesliga einen weiteren Spot für die CL

In der Champions-League-Saison 2022/23 kam es zum ersten Mal vor, dass fünf Mannschaften aus der deutschen Bundesliga am prestigeträchtigsten Wettbewerb für europäische Vereine teilnehmen durften.

Normalerweise sind es in Deutschland die vier besten Teams der Liga, die eine Berechtigung für die Königsklasse bekommen, 2022/23 durfte Eintracht Frankfurt jedoch auch als Nicht-Top-4-Bundesligist mitspielen, der Grund: Die Hessen gewannen in der Saison davor Europa League und bekamen so automatisch einen Platz in der CL-Gruppenphase zugesprochen. 2024/25 könnte ein ähnliches Szenario eintreten.