BVB: Poker um Jadon Sancho von Manchester United zieht sich weiter hin - Verwirrung um Kaufoption

© getty

Jadon Sancho seit August nicht mehr im Kader

Der heute 23-Jährige war 2021 für 85 Millionen Euro von Dortmund nach Manchester gewechselt, knüpfte seit seiner Rückkehr auf die Insel nie wirklich an seine Leistungen in der Bundesliga an.

Außerdem bestehe beim Team von Trainer Erik ten Hag keine Eile, da Sancho seit seiner Suspendierung im August ohnehin kein Teil der Mannschaft ist.

BVB: Die drei Bundesligaspiele von Borussia Dortmund im Januar 2024