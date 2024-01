1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 1:1: Effzeh holt nur einen Punkt beim Debüt von Timo Schultz

Die Doppelchance hatte Signalwirkung, Köln schnürte die Gäste in deren Hälfte ein - und ging durch Selke verdient in Führung. Der Stürmer nahm eine Flanke von Florian Kainz an und schloss aus der Drehung ab. Der abgefälschte Ball kullerte vom Pfosten über die Linie.

Schultz, erst seit dem 4. Januar im Amt, ließ seine Mannschaft ähnlich forsch anlaufen, wie dies auch Baumgart angeordnet hatte. Damit erzwangen die Kölner immer wieder Ballgewinne, gefährlich wurde es vor der Pause aber nicht mehr.

Gleich nach Wiederbeginn hätte Linton Maina (46.) erhöhen können, Sekunden später vergab auch Selke. Das rächte sich fast umgehend: Beim Abschluss von Eren Dinkci (50.) auf der Gegenseite fehlte nicht viel, Tim Kleindienst (51.) schoss nach einer schlechten Abwehraktion von Rasmus Carstensen übers Tor. Beck machte es wenig später besser, als er freistehend ausglich.

In der 80. Minute hatte Kölns Jan Thielmann nach einem Pfostenschuss, begünstigt durch einen Fehler von Torwart Müller, Pech.