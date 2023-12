Zum Auftakt des 14. Bundesligaspieltags treffen am heutigen Abend die TSG Hoffenheim und der VfL Bochum aufeinander. Wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

In der Bundesliga kommt es am heutigen Freitag, den 8. Dezember, zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und den VfL Bochum. Die Partie am 14. Spieltag beginnt um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim.

TSG HOFFENHEIM - VFL BOCHUM AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In der Tabelle steht die TSG Hoffenheim weiterhin hervorragend da: Mit 20 Punkten liegt das Team von Pellegrino Matarazzo auf dem sechsten Tabellenrang. Der letzte Sieg der Hoffenheimer ist jedoch eine Weile her. Den gab es Ende Oktober am 9. Spieltag. Zuletzt teilte sich die TSG mit dem FC Augsburg und Mainz 05 die Punkte, eine Niederlage setzte es zudem am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Findet die TSG Hoffenheim heute wieder in die Erfolgsspur zurück?

Der VfL Bochum zeigte dagegen am vergangenen Spieltag eine starke Leistung: Mit 3:1 gewannen die heutigen Gäste gegen den VfL Wolfsburg. Nach nun fünf ungeschlagenen Spielen in Folge ist das Team von Thomas Letsch auf den zwölften Tabellenplatz geklettert.

TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, At. Szalai - Kaderabek, Stach, Skov - Prömel, Kramaric - Weghorst, Beier

Baumann - Kabak, Vogt, At. Szalai - Kaderabek, Stach, Skov - Prömel, Kramaric - Weghorst, Beier VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Bernardo, Wittek - Osterhage, Losilla - Bero, Stöger - Paciencia, Asano

TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

DAZN überträgt am heutigen Abend das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 20 Uhr im Pay-TV.

So sieht das DAZN-Team am heutigen Abend aus:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Daniel Herzog

DAZN überträgt die Begegnung zudem live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App. Das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum seht Ihr nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo. Alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Abos findet Ihr hier.

© getty Die TSG Hoffenheim trifft am Abend auf den VfL Bochum.

TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Bundesliga, 14. Spieltag

Bundesliga, 14. Spieltag Partie: TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum

TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum Datum: 8. Dezember

8. Dezember Start: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. Wir begleiten das gesamte Spiel für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 14.Spieltag: Die Tabelle