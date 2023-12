"Sehr, sehr fader Beigeschmack": Berater von Borussia Dortmunds Gregor Kobel wütet wegen EM-Entscheidung

Philipp Degen, Berater von Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel, kann nicht nachvollziehen, warum sich der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin bereits auf Inter Mailands Yann Sommer als Nummer eins bei der EM im kommenden Sommer festgelegt hat.

"Diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt setzt das Leistungsprinzip praktisch außer Kraft", kritisierte Degen bei Sky. "Gregor ist einer der besten Keeper der Welt und man sagt ihm, dass seine Leistungen nicht relevant sind - das halte ich für ein ganz schlechtes Zeichen."

Zudem sprach Degen das enge Verhältnis zwischen Sommer und Patrick Foletti, dem Torwart-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, an: "Vor allem vor dem Hintergrund, dass Patrick Foletti, von dem diese Entscheidung eigentlich kommt, da er für die Torhüter verantwortlich ist, zu Yann Sommer ein extrem enges Verhältnis hat, was auch von anderen Nati-Keepern schon mehrfach bemängelt wurde - das hinterlässt natürlich einen sehr, sehr faden Beigeschmack!"

Kobel hat bislang fünfmal für die Schweiz gespielt, Sommer steht derweil bei 87 Länderspielen. Für die Schweizer startet die EM 2024 am 15. Juni 2024 mit dem Spiel gegen Ungarn. Zudem treffen Grant Xhaka und Co. in Gruppe A noch auf Schottland und Gastgeber Deutschland.