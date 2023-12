BVB - Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund nur Bankwärmer: Warum der US-Star einen Neustart braucht

© getty

BVB: Was erwartet Giovanni Reyna nun?

"Der Fußball kann dich manchmal auffressen und wieder ausspucken", sagte Reyna im Oktober in Tim Reams Podcast The American Dream. "Es ist ein rücksichtsloses Geschäft, das weiß jeder, und man wird irgendwann in seiner Karriere damit konfrontiert."

Der Dortmunder Stürmer hat die Tücken des Ruhms in den letzten Jahren auf die harte Tour kennengelernt, da er mit einer Reihe von schweren Verletzungen zu kämpfen hatte. Es ist noch nicht klar, ob sein Körper den Strapazen des Spitzenfußballs Woche für Woche standhalten wird.

Gespräch mit seinem US-Teamkollegen fügte er hinzu: "Mein Ziel ist es jetzt, so gesund wie möglich zu bleiben und mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ich werde jeden Tag daran arbeiten, besser zu werden, und dann, wenn sich die Chance bietet - und das wird sie in Zukunft -, werde ich sie nutzen und zeigen, was ich kann."

Mittlerweile könnte Reyna das etwas düsterer sehen. Es ist offensichtlich, dass Terzic ihm nicht zutraut, volle 90 Minuten zu spielen, nach all seinen Verletzungen.

Das ist eine Dynamik, die keinem der Beteiligten passt. Reyna kann in kurzen Phasen nicht genug bewirken, um sich regelmäßig Spielzeit zu verdienen. Terzic müsste eigentlich einen Weg finden, ihn einzubauen. Ansonsten sieht Dortmund dabei zu, wie sein Marktwert von Woche zu Woche sinkt.

Der BVB wäre gut beraten, zumindest eine Leihe von Reyna in Erwägung zu ziehen, der dringend einen Neuanfang braucht. Der wertvollste Nachwuchsspieler der USA läuft Gefahr, sein Talent zu vergeuden. Aber es ist noch nicht zu spät, um die Dinge zu ändern.

Neben der Copa América steht für die USA in nur zwei Jahren auch die Weltmeisterschaft 2026 im eigenen Land auf dem Programm. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass es von den Entscheidungen, die er in den nächsten Wochen trifft, abhängen könnte, ob Reyna bei beiden Turnieren in der ersten Reihe steht oder nicht.