In der Bundesliga geht es am 15. Spieltag zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund zur Sache. Wo und wann Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem 1:1-Unentschieden des BVB gegen Paris Saint-Germain unter der Woche in der Champions League ist Borussia Dortmund heute beim FC Augsburg gefragt. Ausgetragen wird das Duell in der Augsburger WWK-Arena, ab 15.30 Uhr geht es dort zur Sache.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Bundesliga am Samstag, das bedeutet Sky! Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an allen Samstagsspielen, auch das Spiel zwischen den Fuggerstädtern und Dortmund wird also exklusiv dort übertragen. Ab 14 Uhr laufen auf Sky Sport Bundesliga (UHD) die Vorberichte zum Spieltag, im Anschluss findet Ihr das Einzelspiel auf dem gleichen Kanal sowie auf Sky Sport Bundesliga 2 - Kommentator ist Roland Evers.

Auch online bietet Sky sein Programm an, allerdings ebenfalls nur gegen eine Gebühr. Auf SkyGo und WOW werdet Ihr fündig.

© getty Der BVB ist heute beim FC Augsburg zu Gast.

BVB heute live im Free-TV: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Ganze auch ganz einfach bei uns im Liveticker verfolgen. Dort beliefern wir Euch im Minutentakt mit Updates, sodass Euch nichts Wichtiges entgeht. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Augsburg vs. Borussia Dortmund.

Bundesliga, FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg : Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - F. Jensen, Demirovic, Vargas - P. Tietz

: Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - F. Jensen, Demirovic, Vargas - P. Tietz Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Bundesliga, FC Augsburg vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 16. Dezember 2023

16. Dezember 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK-Arena (Augsburg)

WWK-Arena (Augsburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga, 15. Spieltag: Die aktuelle Tabelle