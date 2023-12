BVB: Borussia Dortmunds neuer Co-Trainer Nuri Sahin verabschiedet sich emotional von Antalyaspor

Sahin sprach in einem Statement, das er über seine sozialen Netzwerke in drei Sprachen teilte, von "unvergesslichen Erinnerungen", die er in Antalya erlebt habe und dankte dem Klub: "Antalyaspor hat mir die erste Chance in meiner Trainerkarriere gegeben. Gemeinsam mit meinen Spielern haben wir Erfolge erzielt, die in die Geschichte des Vereins eingehen werden. Wir hatten schwierige Zeiten, aber wir haben sie Hand in Hand gemeistert. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Ort meine Heimat geworden ist."

Sahin weiter: "Wenn ich zurückblicke, habe ich viele Erinnerungen gesammelt, an die ich mich mein Leben lang mit Stolz erinnern werde."

Der gebürtige Lüdenscheider blickte zudem voraus auf seine Zeit beim BVB: "Jetzt ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann, es ist Zeit für Borussia Dortmund, mein Zuhause."

Sahin und der ebenfalls neu nach Dortmund gekommene Sven Bender reisen mit dem BVB am 3. Januar ins spanische Marbella. Dort halten die Westfalen ihr Wintertrainingslager ab. Die Borussia trifft dabei in Testspielen auf AZ Alkmaar und Standard Lüttich.