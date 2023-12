BVB bestätigt: Nuri Sahin und Sven Bender werden Co-Trainer bei Borussia Dortmund

BVB-Qualifikation für die Champions League aktuell in Gefahr

Später wurde er mit dem BVB Meister und Pokalsieger, an der Seite von Sven Bender (34) und Kehl. Sahin absolvierte in zwei Etappen für die Borussia 223 Bundesligaspiele. 2011 führte sein Weg zu Real Madrid, zudem spielte der 52-malige türkische Nationalspieler für den FC Liverpool und Werder Bremen.

Bender war zuletzt Co-Trainer der U16-Nationalmannschaft und äußerte sich in der Pressemitteilung des BVB so: "Ich bin schon seit einiger Zeit mit Edin Terzic im Austausch und weiß, wie er als Trainer tickt. Als die Anfrage kam, ob ich mir vorstellen könne, Co-Trainer des BVB zu werden, habe ich darüber nachgedacht und schließlich entschieden, dass ich unbedingt noch einmal ein Schwarzgelber sein muss."

Terzic (41) hat mit dem BVB eine schwierige Champions-League-Gruppe gewonnen, in den nationalen Wettbewerben aber gibt es enorme Probleme. Die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist in Gefahr. Zuletzt entschied die Vereinsführung in der Winter-Analyse, Terzic zu stärken und die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen.

