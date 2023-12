"100.000.000 Euro!" Diese Überschrift zog dem totalen Finanzirrsinn beim BVB vor 20 Jahren den Stecker

© imago images

BVB-Manager Michael Meier heute: "Ich wehre mich gegen die Nähe zur Insolvenz"

Die unumstrittenen Verdienste, die sich Niebaum und Meier um den Klub erworben hatten, rückten dieses für den BVB beinahe tödliche Kapitel stark in den Hintergrund. Der heute 74-jährige Meier, der die Dortmunder Ende Juni 2005 nach fast 16 Jahren verließ, bewertet dies mittlerweile so: "Als wir die Insolvenz abwenden konnten, war ich noch im Amt. Dennoch wird die Sanierung den Leuten zugeschrieben, die auf mich folgten. Jeder hat sein Geld erhalten, deswegen wehre ich mich gegen die Nähe zur Insolvenz. Es wurde damals nicht einmal eine Plan-Insolvenz erstellt. Wir haben alle Verbindlichkeiten erfüllt. Es gab keinen Gläubiger, die nötige Substanz war also vorhanden. Die Zahlungsziele wurden nicht wie geplant eingehalten, aber wir sind für alles aufgekommen."

Meier ist rückblickend vielmehr "froh, dass wir das Stadion gebaut haben". Bis heute ist der Signal Iduna Park ein riesiges Faustpfand des BVB. "Die Leistung eines Managers kann nicht nur an der Umsatzerweiterung und den sportlichen Erfolgen festgemacht werden. Wir haben alle möglichen Vereinstitel geholt. Das Management muss auch an den geschaffenen Strukturen gemessen werden", sagt Meier. "Wir haben die Ausgliederung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes in die KGaA frühzeitig getätigt, ohne dass darüber diskutiert worden ist. Die Tatsache, dass heute noch, auch in Zeiten von Corona, Kapitalerweiterungen getätigt werden können, spricht für die geschaffene Basis von vor 20 Jahren. Zusätzlich zum Stadion wurde eine Struktur erstellt, die nicht nur zeitgerecht ist, sondern auch in Krisensituationen absichert."

Bis heute sind Dortmunder Anhänger geteilter Meinung darüber, wie sie die Ära Niebaum/Meier bewerten sollen. Diskussionen darüber werden oftmals schnell emotional. Kein Wunder, schließlich folgte auf die größten Erfolge der Vereinsgeschichte der Beinahe-K.o. des Klubs. Unzweifelhaft ist, dass sich die beiden Funktionäre einen sicheren Platz in der Chronik des BVB gesichert haben. Das gilt aber auch für die Journalisten, die vor 20 Jahren aufdeckten, was nicht aufgedeckt werden sollte - allen voran für die 2005 mit dem renommierten Henri-Nannen-Preis ausgezeichneten Hennecke und Röckenhaus.