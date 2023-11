"Ich würde gerne zu Barça zurückkehren": Leverkusen-Star Alejandro Grimaldo über gescheiterte Verhandlungen mit dem Ex-Klub

Alejandro Grimaldo wechselte im vergangenen Sommer von Benfica zu Bayer Leverkusen und eroberte die Bundesliga im Sturm. Sein Traumverein ist und bleibt aber Ex-Klub FC Barcelona, zu dem der 28-Jährige gern zurückkehren würde.

"Ich habe immer gesagt, dass ich gerne zu Barça zurückkehren würde", sagte Grimaldo bei Jijantes FC. "Ich bin dort als Spieler groß geworden und ich bin sehr froh, dort meine Ausbildung machen zu dürfen." Allerdings macht sich der Linksfuß wenig Hoffnungen, dass sich sein Wunsch erfüllen könnte. "Die Wahrheit ist allerdings, dass Barça kein Interesse an mir hatte. Es gab Gespräche, aber darüber hinaus ist nichts passiert."

Grimaldo ging als Jugendlicher vom FC Valencia zum FC Barcelona, durchlief die berühmte Nachwuchsschule La Masia und spielte anschließend dreieinhalb Jahre für die Zweitvertretung Barças. 2015 wechselte er zu Benfica, im Sommer 2023 schloss er sich ablösefrei Bayer Leverkusen an.

Grimaldo ist bislang einer der Top-Performer der noch jungen Saison und mitverantwortlich für Leverkusens Tabellenführung in der Bundesliga. In 15 Pflichtspielen kommt der Freistoßspezialist auf 12 Torbeteiligungen, allein in der Bundesliga sind es deren neun in zehn Spielen.

Bayer Leverkusen tritt am kommenden Donnerstag in der Europa League bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan an. Bei einem Sieg wäre der Elf von Xabi Alonso das Weiterkommen in die K.o.-Runde sicher. Grimaldos Ex-Klub Barcelona trifft schon am Dienstag in Hamburg auf Schachtar Donezk.