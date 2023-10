BVB: "Niemand will diese Elfmeter mehr sehen!" Mats Hummels fordert Regeländerung

Mats Hummels von Borussia Dortmund hat deutliche Kritik an der Handspielregel geübt und deren Änderung gefordert.

"Bitte ändert die Regel für Handspiele, niemand will diese Elfmeter mehr sehen!", schrieb Hummels am Sonntagabend bei Instagram.

Der Innenverteidiger bezog sich damit auf den Handelfmeter, der beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt gegen den BVB verhängt wurde. Marius Wolf wurde der Ball dabei aus kürzester Distanz von Ansgar Knauff an die Hand geschossen, Schiedsrichter Robert Schröder zeigte nach Ansicht der VAR-Bilder auf den Elfmeterpunkt.

"Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dem Regelwerk nach muss er den Elfmeter geben, aber für mich als Fußballer ist das brutal!", sagte Hummels' Abwehrkollege Nico Schlotterbeck.

Nach dem frühen Rückstand kassierte Dortmund in Frankfurt zunächst das 0:2, kämpfte sich dann wieder auf 2:2 heran. Am Ende stand schließlich ein 3:3 auf der Anzeigetafel, in der Bundesliga-Tabelle ist der BVB nach neun Spieltagen Vierter.