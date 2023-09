Union Berlin vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der 3. Spieltag der Bundesliga endet heute mit einem Kracher zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Zum Abschluss der dritten Spielrunde kommt es am heutigen Sonntag, den 3. September, in der Bundesliga zum Duell zweier Champions-League-Teams: Union Berlin empfängt RB Leipzig. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen und im Berliner Stadion an der Alten Försterei ausgetragen.

Zwei Spiele, zwei Siege - die Eisernen haben einen perfekten Saisonstart erwischt, dagegen musste Leipzig zum Ligaauftakt gegen Bayer Leverkusen bereits eine Niederlage hinnehmen. In der Woche darauf machte es der Pokalsieger gegen den VfB Stuttgart dann allerdings besser.

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream

DAZN wurde für die Übertragung des Spiels zwischen Union Berlin und RB Leipzig beauftragt. Das "Netflix des Sports" besitzt auch in dieser Saison die Rechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen, dadurch fallen auch die heutigen Spiele in den Verantwortungsbereich des Streamingdienstes.

Der Start der Vorberichterstattung ist für 16.45 Uhr angesetzt. Dann übernimmt folgendes Personal die Übertragung und begleitet Euch bis zum Schlusspfiff:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Tim Borowski

Tim Borowski Reporter: Marco Hagemann

Wer die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga bei DAZN verfolgen möchte, kann dies nicht ohne DAZN Unlimited machen, da die anderen Abo-Pakete, DAZN Super Sports und DAZN World, den Wettbewerb nicht abdecken. Alle drei Pakete sind kostenpflichtig.

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Auch SPOX ist im Einsatz, wenn Union Berlin und RB Leipzig um Meisterschaftspunkte streiten. In Form eines Livetickers beschreiben wir die Action auf dem Platz live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und RB Leipzig.

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, Kral, Gosens - Laidouni, Volland - D. Fofana, K. Behrens

Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, Kral, Gosens - Laidouni, Volland - D. Fofana, K. Behrens RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - X. Schlager, Kampl - Simons, Dani Olmo - Openda, Poulsen

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

