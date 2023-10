SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Den 6. Spieltag der Bundesliga beschließen heute der SC Freiburg und der FC Augsburg. Wie Ihr die Partie heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Bundesliga, SC Freiburg vs. FC Augsburg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Zum Abschluss des 6. Bundesligaspieltags empfängt am heutigen Sonntag, 1. Oktober, der SC Freiburg im Europa-Park-Stadion den FC Augsburg. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Freiburg hat im bisherigen Saisonverlauf noch nicht an die starken Leistungen der Vorsaison angeknüpft. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen liegt das Team von Christian Streich etwas unter dem Soll. Probleme offenbarten sich oft in der Defensive, was zehn Gegentore belegen. Am vergangenen Sonntag war beim 0:0 bei Eintracht Frankfurt allerdings ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Der FC Augsburg wartet noch auf seine ersten Auswärtspunkte der Saison 2023/24. Beim FC Bayern München (1:3) und bei RB Leipzig (0:3) gab es jeweils nichts zu holen. Besser lief es dagegen in der heimischen WWK-Arena, in der am vergangenen Samstag Mainz 05 mit 2:1 besiegt wurde. Beide Tore erzielte der Ex-Freiburger Ermedin Demirović.

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Sonntagsspiele der Bundesliga liegen in dieser Saison bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt dementsprechend heute SC Freiburg vs. FC Augsburg auf dazn.com und über die kostenlose DAZN-App samt Vorberichterstattung live auf dem Endgerät Eurer Wahl sowie via Smart-TV.

Die Liveübertragung beginnt um 16.45 Uhr mit folgenden Personal:

Moderator: Max Siebald

Max Siebald Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporter: Mario Rieker

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Nichts vom Spiel verpasst Ihr auch im ausführlichen Liveticker von SPOX - und das sogar kostenlos!

Hier geht's zum Liveticker SC Freiburg - FC Augsburg.

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg : Atubolu - Ginter, Lienhart, Sildillia - Sallai, Keitel, Eggestein, Kübler - Doan, Grifo - Höler

: Atubolu - Ginter, Lienhart, Sildillia - Sallai, Keitel, Eggestein, Kübler - Doan, Grifo - Höler FC Augsburg: Dahmen - Pfeiffer, Gouweleeuw, Uduokhai - Mbabu, Breithaupt, Rexhbecaj, Iago - Vargas, Demirovic - Tietz

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Freiburg - FC Augsburg

SC Freiburg - FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 1. Oktober 2023

1. Oktober 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Europa-Park-Stadion (Freiburg)

Europa-Park-Stadion (Freiburg) Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

