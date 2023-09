FC Bayern wohl mit Interesse an João Cancelo

Der FC Bayern könnte auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger wohl eine spektakuläre Rückholaktion vorstellen. Der deutsche Rekordmeister hat sich nach Informationen der spanischen Sport nach João Cancelo erkundigt.

Nach dem Abgang von Benjamin Pavar zu Inter Mailand und dem Wechsel von Josip Stanisic auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen ist der FCB auf der Außenverteidigerposition dünn besetzt. Trainer Thomas Tuchel sprach am Freitag von einer "großen Lücke".

Cancelo galt als sicherer Neuzugang des FC Barcelona, die Katalanen haben aber weiterhin finanzielle Probleme und leihen zudem wohl schon João Félix von Atletico Madrid aus.

Demnach haben sich die Bayern nun beim 29-Jährigen zu einem möglichen Transfer erkundigt. Das hohe Gehalt über neun Millionen Euro netto stelle ein großes Problem für Barça dar, weshalb der FC Bayern nun Interesse am Portugiesen haben soll. Der Vertrag von Cancelo bei Manchester City läuft noch bis 2027.

Cancelo wurde schon in der vergangenen Rückrunde an den Deutschen Meister ausgeliehen, in 21 Spielen kam der Außenverteidiger auf ein Tor und sechs Vorlagen. Eine Kaufoption ließ der FCB nach der Saison verstreichen.