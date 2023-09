Den 5. Spieltag der Bundesliga beschließen am heutigen Tag Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg. Doch wer zeigt / überträgt die Partie heute live im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antwort.

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Sonntag, den 24. September, den SC Freiburg in der Bundesliga. Die Partie am 5. Spieltag beginnt um 17.30 Uhr. Als Austragungsort des Topspiels dient der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

Die SGE und der SC Freiburg mussten unter der Woche im Europapokal ran. Und beide Teams meisterten ihre Aufgabe in der Europa League, respektive der Conference League. Welche der beiden Mannschaften kann heute an den Erfolg unter der Woche anknüpfen?

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Skhiri, Larsson - Buta, M. Götze, Aaronson, Dina Ebimbe - Marmoush

Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Skhiri, Larsson - Buta, M. Götze, Aaronson, Dina Ebimbe - Marmoush SC Freiburg: Atubolu - Lienhart, Ginter, Gulde - Sallai, Röhl, M. Eggestein, Kübler - Doan, Grifo - Höler

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg könnt Ihr am heutigen Tag live auf DAZN verfolgen. Auf DAZN 1 starten die Vorberichte zum Spiel um 16.45 Uhr. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderator Daniel Herzog, Kommentator Jan Platte sowie dem Experten Tim Borowski.

Im Livestream überträgt der Pay-TV-Sender die Begegnung ebenso live und in voller Länge. In der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser könnt Ihr den Livestream des Bundesligaspiels verfolgen.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. Mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World könnt Ihr dabei zwischen drei Abo-Paketen wählen. DAZN zeigt neben der Bundesliga auch die Serie A, die Ligue 1, die Primer Division, die Champions League, die NFL, die NBA, Tennis und noch viele weitere Sporthighlights.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX goldrichtig. Wir begleiten das Duell für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

