BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg heute im Free-TV und Livestream?

Der fünfte Spieltag der Bundesliga steht an. Heute begegnen sich Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg. Ihr wollt erfahren, wo die Partie heute im Free-TV und Livestream läuft? Dieser Artikel beantwortet diese Frage.

Heute um 15.30 Uhr rollt der Ball in der Bundesliga natürlich wieder. Eines der Duelle: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg, ein Aufeinandertreffen von Tabellennachbarn, auch wenn das zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison wohl nicht die größte Aussagekraft haben dürfte. Der BVB steht mit acht Punkten auf dem siebten Rang, während die Wölfe neun Zähler auf dem Konto haben und Tabellensechster sind.

Nach einem schwierigen Saisonstart holte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am vergangenen Samstag einen wichtigen Auswärtssieg gegen den SC Freiburg. Im Breisgau taten sich die Borussen lange Zeit schwer, sicherten sich aber durch einen Doppelschlag in der Endphase des Spiels einen späten Dreier. Die beiden Torschützen: Mats Hummels und Ex-Kapitän Marco Reus.

In Wolfsburg nahm man im Sommer unter anderem mit Micky van de Ven (40 Mio. Euro zu Tottenham) gutes Geld ein und verstärkte sich auf dem Transfermarkt durchaus namhaft. Unter anderem wechselten Lovro Majer (25 Mio. Euro von Stade Rennes) und Joakim Mæhle (12 Mio. Euro von Atalanta) nach Niedersachsen. Den Saisonstart dominierte jedoch ein anderer: Stürmer Jonas Wind hat bereits fünf Saisontore in der Bundesliga auf seinem Konto, nur Stuttgarts Serhou Guirassy war treffsicherer.

© getty

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg heute im Free-TV?

Im Free-TV läuft diese Begegnung heute nirgendwo. Jedoch müsst Ihr natürlich nicht ganz auf das Spiel verzichten: Denn der kostenpflichtige Anbieter Sky überträgt BVB vs. Wolfsburg im TV. Genauer gesagt läuft die Partie auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg heute im Livestream?

Keine Lust, den Fernseher anzuschalten? Kein Problem! Sky bietet die Partie nämlich auch via Livestream an. Dafür stellt der Sportsender zwei Optionen zur Verfügung: Entweder man nimmt den Livestream von SkyGo oder schaut sich das Spektakel live bei WOW an. Beides ist mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden.

BVB: Die Eckdaten zur Partie gegen den VfL Wolfsburg

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 3



Übertragung im Livestream: SkyGo und WOW

und Das Spiel im Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag