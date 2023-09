Borussia Dortmund ist heute zu Gast bei der TSG Hoffenheim. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In der Bundesliga geht es am heutigen Freitag (29. September) wieder so richtig zur Sache. Die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund bestreiten das erste Spiel der sechsten Spielrunde. In der PreZero-Arena in Sinsheim ertönt um 20.30 Uhr der Pfiff zum Anstoß.

Obwohl dem BVB ein schlechter Saisonstart attestiert wird, kann man mit Blick auf die Ergebnisse und gesammelten Punkte bisher nicht ganz so unzufrieden sein. Der BVB gehört zu den wenigen Bundesligisten, die noch unbesiegt sind. Zudem setzte sich das Team von Trainer Edin Terzic am vergangenen Spieltag mit 1:0 gegen solide Wolfsburger durch. Auch die Bilanz der TSG lässt sich sehen: vier Siege, eine Niederlage. In der Tabelle liegen die Kraichgauer einen Punkt vor Dortmund.

© getty Marco Reus befindet sich momentan in Topform.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Auch zu Hoffenheim vs. BVB wird heute keine Free-TV-Übertragung geboten, stattdessen müssen am Spiel interessierte Fußballfans DAZN aufsuchen. Der Streamingdienst allein kümmert sich nämlich um die Übertragung aller Freitags- und Sonntagsspiele. Dementsprechend ist er auch heute im Einsatz. Um 19.45 Uhr geht DAZN auf Sendung. Die Vorberichterstattung übernimmt Moderator Alex Schlüter. Das DAZN-Team wird von Kommentator Jan Platte, Experte Sebastian Kneißl und Reporter Freddy Harder komplettiert.

Mithilfe eines DAZN-Abonnements kann man die Übertragung freischalten. Allerdings wird das Unlimited-Paket benötigt, das von den dreien das teuerste ist. Mit DAZN Super Sports und DAZN World kann man zwar ebenfalls auf DAZN zugreifen, jedoch nicht auf alles. Die Bundesliga ist in diesen Paketen etwa nicht inbegriffen.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Das Duell im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um Hoffenheim gegen Dortmund live zu schauen, bietet SPOX an. Bei uns wird das Spielgeschehen live getickert.

Hier geht es zum Liveticker TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 29. September 2023

29. September 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: PreZero-Arena (Sinsheim)

PreZero-Arena (Sinsheim) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

