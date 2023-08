Didier Deschamps verteidigt Kolo Muani: "Ein sehr respektvoller Mensch"

Der französische Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat Randal Kolo Muani im Wechsel-Theater mit Eintracht Frankfurt in Schutz genommen.

"Ich kenne Kolo gut, er ist ein sehr respektvoller Mensch", sagte Deschamps am Donnerstag im Rahmen der Kaderbekanntgabe für die Länderspiele gegen Irland und Deutschland: "Das sind Situationen, die vorkommen können, wenn der Marktschluss näher rückt."

Kolo Muani hatte am Mittwochmorgen das Abschlusstraining der SGE vor dem wichtigen Play-Off-Rückspiel in der Quali für die Conference League gegen Lewski Sofia geschwänzt, war stattdessen in Paris bei der Familie. Der Stürmerstar will seinen Transfer zum französischen Meister Paris St. Germain wohl erzwingen. Den Wechselwunsch hat der 24-Jährige mehrfach öffentlich geäußert, bislang fanden die Klubs beim finanziellen Rahmen noch nicht zusammen.

Deschamps betonte, dass er "nicht alle Elemente" habe, "um die Situation beurteilen zu können." Die Aussicht, dass Kolo Muani bei PSG auf seine Nationalmannschaftskollegen Ousmane Dembele und Kylian Mbappe treffen würde, sei "eine sehr gute Sache für uns", meinte der 54-Jährige, vor allem im Bezug auf "Automatismen."