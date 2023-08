Borussia Dortmund ist im Rahmen des kleinen Revierderbys zu Gast beim VfL Bochum. Bei SPOX wird das Spiel live getickert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Bochum vs. BVB - 0:0 Tore / Aufstellung VfL Bochum Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek, Bero - P. Hofmann, Asano Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - M. Wolf, N. Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Sabitzer, Can, Malen, F. Nmecha, Brandt - Haller Gelbe Karten /

BVB: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund, Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

vor Beginn Eine wichtige Rolle könnte heute auch das Schiedsrichtergespann spielen, Robert Schröder leitet diese Partie. An den Seitenlinien stehen Norbert Grudzinski und Jan Clemens Neitzel-Petersen, Timo Gerach ist der vierte Offizielle. Als Videoschiedsrichter agieren Daniel Schlager und Arno Blos.

vor Beginn So wie in der vergangenen Saison als es Ende April ein 1:1 gab und der BVB im Meisterrennen stolperte. Damit tat sich die Borussia in der jüngsten Vergangenheit nicht zum ersten Mal gegen den VfL schwer. Ein Jahr zuvor gewann Bochum spektakulär mit 4:3 in Dortmund, zuvor gab es ebenfalls ein 1:1 in Bochum. Lediglich im Pokal gelang dem BVB in der vergangenen Saison ein Auswärtssieg (2:1), in der Liga gelang dieses Kunststück zuletzt 2010 (4:1), bevor sich der VfL lange in Liga 2 verabschiedete.

vor Beginn Die Rollenverteilung ist für Bochums Trainer Letsch klar: "Der BVB wurde in der vergangenen Saison am letzten Spieltag Vizemeister, wir haben am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Das zeigt, wie weit wir auseinanderliegen". Damit dennoch etwas möglich ist, gibt der Coach die Marschroute vor: "Wir attackieren den Gegner hoch, möchten aggressiv sein, widerlich sein. Wir wollen den Gegner ärgern".

vor Beginn Tritt der BVB nun bei einem angeschlagenen Gegner auf? Das sieht Terzic jedenfalls nicht so. Er erwartet einen hochmotivierten Gegner. "Zuhause mit ihrem Publikum war es in Bochum immer sehr hitzig, sehr intensiv und sehr zweikampflastig", sagte Terzic. Für den BVB-Coach sei es daher wichtig, "unser Spiel" in Bochum zu spielen und sich nicht die Gangart der Hausherren aufdrücken zu lassen.

vor Beginn Wirklich überzeugend war das nicht, was die Borussia am 1. Spieltag auf dem Feld zeigte. Der Effzeh hatte in den 90 Minuten sogar die besseren Chancen und war dem Sieg nahe, am Ende sorgte jedoch Donyell Malen für den entscheidenden Treffer. Dabei sollte der Niederländer eigentlich schon ausgewechselt werden, doch weil Julian Ryerson nicht mehr weiterspielen konnte, blieb Malen kurzfristig auf dem Feld. Mit Erfolg.

vor Beginn Bei Edin Terzic und dem BVB gibt es im Vergleich zum 1:0-Arbeitssieg gegen Köln dagegen drei Wechsel: Julian Ryerson fällt aus und wird durch Marius Wolf ersetzt, zudem starten Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha für Niklas Süle und Marco Reus.

vor Beginn Nach einem 0:5 in Stuttgart muss etwas passieren, Trainer Thomas Letsch nimmt dennoch nur eine Veränderung vor: Vorne feiert Matus Bero für Christopher Antwi-Adjei sein Ligadebüt. Neuzugang und Rückkehrer Keven Schlotterbeck (kam aus Freiburg) sitzt zunächst auf der Bank.

vor Beginn Während der BVB vor einer Woche mit einem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln in die Saison gestartet ist, hat der VfL Bochum einen katastrophalen Start erwischt. Dem VfB Stuttgart musste man sich mit 0:5 geschlagen geben. Heute soll eine Steigerung folgen, leicht wird es jedoch nicht.

vor Beginn Um 15.30 Uhr wird das Spielgeschehen im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des kleinen Revierderbys zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

BVB: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund, Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky zeichnet für die Übertragung der Partie zuständig. Was das Einzelspiel betrifft, werdet Ihr bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) fündig. Die Konferenz, die auch die vier Parallelspiele beinhaltet, wird bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) angeboten. Der Livestream von Sky lässt sich mit einem SkyGo-Abonnement freischalten, dasselbe Ziel kann man auch mit WOW erreichen.

BVB: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund, Bundesliga heute im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek, Bero - P. Hofmann, Asano

BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Haller

