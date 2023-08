BVB, News und Gerüchte: Mërgim Berisha wohl als Haller-Backup im Visier - Duell mit dem FC Bayern um Bella-Kotchap?

Borussia Dortmund scheint an einer Verpflichtung von Mërgim Berisha vom FC Augsburg interessiert zu sein, zwei BVB-Spieler sprechen über ihre Comebacks in Bochum und der Borussia könnte ein heißes Rennen mit dem FC Bayern um Armel Bella-Kotchap bevorstehen. Die News und Gerüchte rund um die Schwarzgelben.

BVB, News: Jamie Bynoe-Gittens und Mateu Morey über ihre Comebacks in Bochum

Youngster Jamie Bynoe-Gittens und Verteidiger Mateu Morey konnten beim enttäuschenden Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum immerhin ihr persönliches Erfolgserlebnis feiern: Beide kamen auf verschiedene Art und Weise zu ihren Comebacks nach einer langen Verletzungspause. Nun meldeten sich die zwei auf dem hauseigenen BVB-Kanal diesbezüglich zu Wort.

Morey war immer wieder von Verletzungen am Knie geplagt, so auch zuletzt, und stand deshalb in der Bundesliga für 847 Tage nicht mehr im BVB-Kader. Dies hat sich am vergangenen Samstag in Bochum geändert. Der Spanier kam zwar nicht zum Einsatz, durfte das Geschehen jedoch von der Bank aus betrachten und zeigte sich darüber überglücklich: "Nach mehr als zwei Jahren und vier Monaten stand ich wieder im Kader. Das war ein super Gefühl."

Auch Flügelflitzer Bynoe-Gittens feierte im Ruhrstadion sein Comeback und kam sogar zu einem Kurzeinsatz. "Es war ein gutes Gefühl, mit dem Team auf dem Feld zu stehen", freute sich der 19-Jährige nach der Partie. Der Engländer fiel seit Mai aufgrund einer Schulterverletzung aus.