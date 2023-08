BVB, News und Gerüchte: Dietmar Hamann über Neuzugänge verwundert - Sebastian Kehl mit deutlicher Kritik

Dietmar Hamann wundert sich über die bisherigen Leistungen der neuen BVB-Spieler, Sportdirektor Sebastian Kehl geht mit seiner Mannschaft nach dem Bochum-Spiel hart ins Gericht und der lange gehandelte Rechtsverteidiger-Kandidat Iván Fresneda hat einen neuen Klub gefunden. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Von BVB-Kapitän Emre Can erwartet sich Hamann ebenfalls mehr und fordert, dass er jetzt "vorangehen muss." Und auch der Captain selbst weiß, dass von ihm und dem Rest des Teams in Zukunft mehr kommen muss. "Da fehlt bisher noch eine Menge, daran müssen und werden wir arbeiten."

Sky -Experte Dietmar Hamann wundert sich über die Leistungen der BVB-Neuzugänge in den ersten beiden Bundesligaspielen und nimmt Kapitän Emre Can in die Pflicht.

BVB, News - Kehl rechnet nach Bochum-Spiel ab: "Komplett die Schärfe gefehlt"

Sportdirektor Sebastian Kehl fand nach dem schwachen Auftritt des BVB beim 1:1 in Bochum deutliche Worte an sein Team. "Uns hat komplett die Schärfe gefehlt, auch in den Zweikämpfen, in der Bereitschaft. Das war nicht gut", kritisierte der 43-Jährige. Und das, obwohl man gut auf den Gegner vorbereitet gewesen sei. "Wir wussten, was Bochum macht, und wir wussten, wie sie es machen."

Doch für Kehl kommt der frühe Rückfall in dieser Saison nicht völlig überraschend. "Wir haben immer gesagt, dass wir noch ein paar Spiele brauchen, um uns einzuspielen und den Rhythmus zu finden. Einige Spieler sind bei uns noch nicht lange dabei, einige waren verletzungsbedingt raus."

