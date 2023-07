VfB Stuttgart leiht Alexander Nübel aus: Und dafür brauchen die Porsche?

Der VfB Stuttgart kann durch den 100 Millionen-Deal mit Porsche finanziell aufatmen. Große Transfers sind jedoch weiterhin unrealistisch, da das Geld anderweitig gebraucht und eingesetzt wird. Die Leihe von Torwart Alexander Nübel vom FC Bayern München ist daher symptomatisch.

Der VfB will Nachhaltigkeit schaffen und das Weltmarken-Bündnis soll dafür der Türoffner sein. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir über dieses Weltmarken-Bündnis aus Württemberg hinaus viele andere Partner, perspektivisch in den nächsten Jahren dazugewinnen werden", sagte Wehrle. Auch Neu-Sponsor Porsche legt einen großen Wert auf die längerfristige Entwicklung des Vereins und plant unter dem Motto "Turbo für Talente" Partner des Stuttgarter Nachwuchses und der Fußballschule zu werden.

Auf der Suche nach einem Nachfolger der Mercedes-Benz-Bank als Trikotsponsor konnten die Schwaben bislang noch keinen finalen Durchbruch erlangen. So blieb das Heim-Jersey zur Vorstellung am roten Brustring erstmal leer, für viele Fans ein Traum. Der VfB nutzte die Gunst der Stunde und verkaufte diese vorläufige Version des Trikots als limitierte Auflage (5000 Stück) in seinem Online-Shop - nach vier Tagen waren alle Exemplare bereits vergriffen.

© getty

VfB Stuttgart, 100 Millionen Deal: Kein Druck bei Spielerverkäufen

In Baden-Württembergs Hauptstadt ist der Verkaufsdruck durch den Porsche-Deal weg. In den vergangenen zwei Saisons musste der VfB Stuttgart um die 20 Millionen Euro an Transferüberschuss generieren und dieses Jahr sollten es ursprünglich sogar bis zu 40 Millionen Euro werden, so berichtete Sky.

Nun ist die Situation aber eine andere, potenzielle Verkaufskandidaten wie Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos oder Flankengott Borna Sosa würden nur bei dementsprechenden Angeboten abgegeben werden, der VfB hat größeren Verhandlungsspielraum nach oben.