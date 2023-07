VfB Stuttgart im Kadercheck, Transfers und Gerüchte: Zwei Verstärkungen vom FC Bayern und jede Menge Abgänge?

Nach zwei Jahren im Tabellenkeller will der VfB Stuttgart endlich zurück in sichere Gefilde. Dafür wird auch der Kader an einigen Stellen verändert, selbst wenn der Geldregen durch den Porsche-Deal nur wenig Einfluss darauf hat. SPOX zeigt die Transfer-Gerüchte rund um den Klub und auf welchen Positionen die Schwaben noch handeln müssen.

100 Millionen Euro wird der VfB Stuttgart durch den Einstieg von Porsche und dessen Tochterfirma MHP erhalten. Im Gegenzug tragen die Schwaben ihre Heimspiele künftig in der "MHPArena" aus. Viel Geld für Transfers wird Sportdirektor Fabian Wohlgemuth trotzdem nicht zur Verfügung haben. Der Verein ist von den roten Zahlen während der Corona-Pandemie noch immer schwer gebeutelt. Mit dem Invest soll, getreu des schwäbischen Leitsatzes "schaffe, schaffe, Häusle baue", behutsam umgegangen werden. Die Nachhaltigkeit steht im Vordergrund, weshalb mitunter auch die Löcher in der Infrastruktur und der Digitalisierung gestopft werden sollen. Doch wie steht es um den Kader des VfB Stuttgart, der trotz großer Anerkennung in der allgemeinen Wahrnehmung zuletzt zweimal um den Abstieg gespielt hatte? Auf welchen Positionen herrscht Bedarf und welche Spieler könnten den Verein noch verlassen? SPOX gibt einen Einblick in die Gerüchteküche rund um den VfB.

© getty VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Diese Spieler haben den Verein verlassen Abgänge: Florian Müller (SC Freiburg, 1 Million Euro), Alou Kuol (Central Coast Mariners, 0,2 Millionen Euro), Antonis Aidonis (Aris Saloniki, Innenverteidiger), Wahid Faghir (SV Elversberg, Leihe), Matej Maglica (Darmstadt 98, Leihe), Tanguy Coulibaly (vereinslos), Tiago Tomás (Leih-Ende, VfL Wolfsburg) Bis auf Coulibaly, mit dem keine Vertragsverlängerung erzielt werden konnte, waren alle bisherigen Abgänge beim VfB Stuttgart geplant. Auch eine Trennung von Tomás war nach Ende des Leihgeschäfts mit Sporting Lissabon abzusehen. Die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro war nicht zu realisieren. Durch eine Klausel, die Ex-Sportchef Sven Mislintat in den Vertrag verankert hatte, verdienen die Schwaben aber an dem Verkauf an den VfL Wolfsburg (zehn Millionen Euro mit Boni) mit. Bis zu 1,5 Millionen Euro könnte der VfB bei Erreichen aller Boni einstreichen. Dass Müller den Verein verlassen hat, dürfte niemanden überrascht haben. Der Keeper hatte in der Vorsaison seinen Stammposten an Fabian Bredlow verloren. Auf der Torhüter-Position soll deshalb auch noch etwas getan werden. Dazu später mehr. Ebenfalls klar ist, dass es noch einige Abgänge geben wird. Der Kader ist mit 33 Spielern viel zu groß, unter anderem haben deshalb auch Ömer Beyaz, Momo Cisse und Gil Dias keine Zukunft mehr im Verein. In Faghir ist bereits ein Streichkandidat per Leihe gegangen.

© getty VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Diese Spieler wurden verpflichtet Zugänge: Serhou Guirassy (Stade Rennes, 9 Millionen Euro), Woo-yeong Jeong (SC Freiburg, 2,8 Millionen Euro), Jovan Milosevic (Vojvodina, 1,2 Millionen Euro), Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC, 0,5 Millionen Euro), Matej Maglica (0,45 Millionen Euro), Jamie Leweling (Union Berlin, Leihe mit Kaufoption) Die wohl wichtigste Personalie wurde bereits vor den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV geklärt. Torjäger Guirassy, die Stuttgarter Lebensversicherung im Kampf um den Klassenerhalt, wurde für eine ordentliche Stange Geld fest verpflichtet. Dazu wurde der Kader für kleinere Summen sinnvoll verstärkt. In Mittelstädt hat Sebastian Hoeneß endlich einen defensivorientierten Linksverteidiger bekommen und besitzt somit eine Alternative zu dem deutlich offensiveren Borna Sosa (falls dieser bleibt). Mit Jeong hat die Offensive an Vielseitigkeit gewonnen. Neben seiner Variabilität hat der erst 23-Jährige obendrein noch viel Entwicklungspotenzial. Seine Qualitäten hatte er in Freiburg nur gelegentlich aufblitzen lassen. Außerdem gelang dem VfB mit Milosevic ein kleiner Transfer-Coup. Der 17-Jährige gehört zu den größten Nachwuchsstürmern des 2005er-Jahrgangs. Bekanntheit erlangte der 1,92 Meter große Serbe durch den Halbfinal-Einzug bei der U17-WM, mit fünf Treffern wurde er Torschützenkönig des Tuniers. Interessant: Milosevic sagte sogar einigen Top-Klubs (Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Benfica Lissabon, Roter Stern Belgrad) ab. Coulibaly wird zudem durch Leihgabe Leweling ersetzt, der sich in seiner ersten Saison bei Union Berlin nicht durchsetzen konnte. Ruft er sein Potenzial ab, welches der Flügelspieler schon in seiner ersten Bundesliga-Saison für Greuther Fürth gezeigt hatte, könnte er für fünf Millionen Euro gehalten werden. VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Mögliche Abgänge

© getty VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Gehen zwei Star-Verteidiger? Neben den schon genannten Spielern, die unbedingt gehen sollen (Beyaz, Cisse und Dias), drohen noch zwei schmerzhafte Abgänge: Borna Sosa und Konstantinos Mavropanos - um beide halten sich mal wieder hartnäckige Gerüchte. Bei Sosa ist zwar noch nicht wirklich etwas konkret, er selbst ließ seine Zukunft aber zuletzt offen. "Wenn etwas Gutes kommt für den Verein und mich, werden wir sprechen", sagte er. Angeblich soll aus der Serie A unter anderem die AS Roma Interesse zeigen. Der kroatische Nationalspieler sagte passend dazu, dass ihn Italien und auch Spanien reizen würden. England wäre aber "perfekt" für ihn. Dahingehend ist die Gerüchteküche noch kühl. Womöglich erstickt eine Reise von Sosa zu einem anderen Klub aber auch ein weiteres Mal im Keim. Zumal der VfB durch den Porsche-Deal nicht mehr unbedingt auf einen Verkauf von seinen Leistungsträgern angewiesen ist. Das gilt auch für Mavropanos, bei dem die Konkurrenz allerdings deutlich höher ist. An dem Griechen sollen gleich mehrere hochkarätige Klubs interessiert sein. Besonders in Italien steht der 25-Jährige hoch im Kurs. Angeblich hätten Inter Mailand, Juventus Turin, die SSC Neapel und der FC Turin ihre Fühler nach ihm ausgestreckt. Sie alle suchen nach einem neuen Innenverteidiger. Außerdem soll Atlético Madrid wie schon im Winter an Mavropanos dran sein.

© getty VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Horrorszenario im Sturm? Im Sturm könnte dem VfB Stuttgart tatsächlich ein Horrorszenario drohen. Denn Guirassy könnte den Verein tatsächlich schon wieder verlassen. Der Stürmer ließ sich in seinen kürzlich unterschriebenen Vertrag nämlich eine Ausstiegsklausel schreiben - und diese kann er jederzeit nach seinem Gusto ziehen, also auch noch in diesem Sommer. VfB-Coach Hoeneß glaubt zwar nicht an einen Abschied von Guirassy, der nach dem Abgang von Sasa Kalajdzic endlich das Stürmer-Problem bei den Schwaben gelöst hatte, ist aber nach eigener Aussage auf alles vorbereitet. "Unabhängig davon hofft man als Trainer natürlich, die besten Spieler halten zu können", erklärte er im kicker. Immerhin kann der VfB wohl mit einer Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro rechnen, wenn Guirassy den Abflug macht. Geld, welches dann unbedingt in einen neuen Stürmer fließen müsste. Einen Kandidaten soll es bereits geben (siehe unten). Zudem könnte Luca Pfeiffer den Verein verlassen. Nach einer enttäuschenden Vorsaison soll er auf der Probe stehen. Wenn die Leistungen in der Vorbereitung stimmen, bekommt er wahrscheinlich eine letzte Chance. VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Mögliche Zugänge

© getty VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Wer könnte Guirassy ersetzen? Derzeit geistert nur ein Name um den Neckar, wenn es um die mögliche Nachfolge von Guirassy geht: Vangelis Pavlidis. Der in Deutschland nicht ganz so bekannte Stürmer hatte sich zuletzt in den Niederlanden bei AZ Alkmaar und in der Nationalmannschaft Griechenlands einen Namen gemacht. Eine deutsche Vergangenheit hat er dennoch vorzuweisen. Pavlidis spielte in der Jugend für den VfL Bochum und später im Nachwuchs von Borussia Dortmund. Der 24-Jährige, der in der vergangenen Saison in wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspielen auf 22 Treffer und 14 Assists kam, soll rund zehn Millionen Euro kosten. Darüber hinaus ist möglich, dass U17-Tormaschine Milosevic schon deutlich früher als erwartet auf einige Minuten in der Bundesliga kommt.

© getty VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Torhüter vom FC Bayern? Die Torhüter-Diskussion war während des Abstiegskampfs in der Vorsaison das präsenteste Thema in Stuttgart. Nach dem Müller-Abgang soll ein neuer Keeper an den Neckar kommen, der Potenzial mitbringt, um die Debatte vorerst zu beerdigen. Auf Dauer soll Talent Dennis Seimen in diese Rolle schlüpfen. Dem 17-Jährigen wird eine große Zukunft vorausgesagt. Um ihm den Weg zu ebnen, will Wohlgemuth einen Mann mit Erfahrung verpflichten. In dieser Hinsicht wurden zuletzt vor allem zwei Torhüter des FC Bayern München genannt: Yann Sommer und Alexander Nübel. Während es bei Sommer, der wohl ohnehin zu Inter Mailand wechselt, nicht über ein loses Gerücht hinausging, scheint Nübel die prädestinierte Lösung zu sein. Der 26-Jährige bringt nicht nur Erfahrung auf höchstem internationalen Niveau mit, sondern hat auch keinerlei Zukunft an der Säbener Straße. Das zeigten die kürzlich veröffentlichten Bilder des FCB-Kaders, bei dem weder Nübels Name noch ein Bild von ihm zu sehen war. Ein Knackpunkt: Der VfB will Nübel nur ausleihen, während die Bayern nach dem zweijährigen Leihgeschäft mit der AS Monaco eigentlich nur verkaufen wollen. Dem Vernehmen nach hat Stuttgart sein anfängliches Angebot für eine Leihgebühr von 500.000 auf eine Million Euro erhöht. Ob diese Summe für ein Umdenken bei den Bayern reicht, darf aber bezweifelt werden. Eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet. Eine ernsthafte Alternative zu Nübel kristallisiert sich derzeit nicht heraus.

© getty VfB Stuttgart, Transfers und Gerüchte: Talent oder Bayern-Profi? Zwiespalt im Mittelfeld Auch im offensiven Mittelfeld könnte sich noch etwas tun. Laut der Bild-Zeitung hat der VfB Interesse an einem weiteren Münchner. Demnach denken die Schwaben über eine Verpflichtung von Malik Tillman nach. Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison an die Glasgow Rangers ausgeliehen war, wird kaum über die Rolle des Ergänzungsspielers beim deutschen Rekordmeisters hinauskommen. Ein Zustand, den sich Stuttgart zunutze machen könnte. Deshalb soll am Neckar über eine Leihe von Tillmann nachgedacht werden. Ein Modell, dass auch die Bayern bevorzugen. Gleichzeitig könnte er seinen noch bis 2024 datierten Vertrag an der Säbener Straße vorzeitig verlängern. Konkurrenz gibt es angeblich von Eintracht Frankfurt. Eine Tillman-Leihe würde aber einem anderen Talent im VfB-Kader die Chance auf die lange erhoffte Spielzeit verbauen. Lilian Egloff will nach mehreren Verletzungen endlich durchstarten - und das muss er wohl auch. Der 20-Jährige steht vor einer entscheidenden Saison. Nach seinem Mittelfußbruch in der Spielzeit 2020/21 hinkte er zuletzt hinterher und schaffte es nur selten in den Profi-Kader. Auch eine Leihe oder ein Verkauf mit Rückkaufoption scheint denkbar, zunächst soll sich Egloff aber in der Vorbereitung beweisen.