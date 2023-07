BVB, News und Gerüchte: Offiziell! Emre Can verlängert Vertrag bei Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Emre Can verlängert. Giovanni Reyna möchte den BVB nicht verlassen. Außerdem: Ein Ex-Dortmund-Stürmer wechselt nach Frankreich. Alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Emre Can verlängert Vertrag

Emre Can hat seinen Vertrag beim BVB vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das bestätigten die Dortmunder am Samstag.

"Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft. Emre ist eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung. Er wird uns helfen, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. Wir freuen uns sehr, diesen gemeinsamen Weg mit Emre fortzusetzen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Can selbst erklärte: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund. In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten. Es muss mein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser. Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Der 29-Jährige wechselte 2020 von Juventus Turin zur Borussia. In der vergangenen Saison kam der defensive Mittelfeldspieler in 38 Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Ausbeute: Drei Tore und eine Vorlage.