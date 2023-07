BVB: Borussia Dortmund hat wohl Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart im Visier

Der BVB hat offenbar einen weiteren deutschen Nationalspieler im Visier. Die Stuttgarter Nachrichten berichten, dass die Borussia an Josha Vagnoman (22) vom VfB interessiert ist. Der Rechtsverteidiger gab in diesem Jahr sein Debüt in der Nationalelf.

Laut Sport1 würde Vagnoman ins Anforderungsprofil passen, da die Borussia noch eine Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position sucht.

Allerdings müsse für einen Transfer zunächst noch Großverdiener Thomas Meunier abgegeben werden.

Konkrete Gespräche soll es allerdings noch keine gegeben haben, weder mit Vagnoman noch mit dem VfB Stuttgart.