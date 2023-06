Raphaël Guerreiros Wechsel zum FC Bayern München ist wohl perfekt. Gehalt, Vermögen, Familie, Erfolge - hier wird der neue Spieler des Rekordmeisters im Porträt vorgestellt.

Kaum ist die Bundesliga-Saison zu Ende, gibt es bereits die erste große Neuigkeit in Bezug auf Transfers. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der FC Bayern München mit Raphaël Guerreiro auf eine Zusammenarbeit bis 2026 geeinigt.

Raphaël Guerreiro: Gehalt, Vermögen, Familie, Erfolge - der neue Spieler des FC Bayern München im Porträt

Der Portugiese, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund im Sommer ausläuft, macht es wie einst Robert Lewandowski und wechselt demnach ablösefrei vom direkten Konkurrenten zum deutschen Rekordmeister. In dieser Woche soll noch der Medizincheck absolviert werden.

Raphaël Guerreiro: Gehalt, Vermögen, Familie - der neue Spieler des FC Bayern München im Porträt

Informationen zum Gehalt, das der Assistkönig der vergangenen Bundesliga-Saison (12 Vorlagen) verdienen soll, sind noch nicht durchgesickert. Beim BVB waren es rund 5 Millionen Euro jährlich. Sein Vermögen wird auf 8 Millionen Euro geschätzt.

Der in Frankreich geborene Guerreiro ist seit 2015 mit seiner Partnerin Marrion verheiratet und hat mit ihr auch zwei Kinder: Sohn Sascha (2015 geboren) und Tochter Ana (2016 geboren).

Raphaël Guerreiro: Erfolge - der neue Spieler des FC Bayern München im Porträt

Guerreiro, der am häufigsten als Linksverteidiger eingesetzt wird, jedoch auch die Achter-Position einnehmen kann, spielte in seiner Karriere bei drei Vereinen. Bevor er 2016 zum BVB kam, ging er in der französischen Ligue 1 und Ligue 2 für die Vereine SM Caen und FC Lorient auf Punktejagd. Seinen ersten Vereinstitel gewann der 29-Jährige aber erst in Deutschland. Mit dem BVB wurde er 2017 DFB-Pokalsieger. Sein Trainer damals: Thomas Tuchel, der seit Monaten nun den FC Bayern trainiert.

Mit Dortmund gewann Guerreiro Jahre später auch den DFL-Supercup (2019/20), ehe er in der Saison 2020/21 erneut Pokalsieger wurde. Einzig die Bundesligaschale fehlt ihm noch. Diese verpasste er in der erst vor kurzem beendeten Saison am letzten Spieltag. Als Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft gewann Guerreiro 2016 die Europameisterschaft, 2019 die UEFA Nations League.

© imago images Raphaël Guerreiro kennt Thomas Tuchel von seiner Zeit beim BVB.

Obwohl Guerreiro die meiste Zeit auf dem Spielfeld als Außenverteidiger verbringt, ähneln seine Statistiken eher einem Offensivspieler. Beim BVB schoss "Rapha" in 224 Spielen ganze 40 Tore und legte 50 weitere auf.

Raphaël Guerreiro: Seine Karriere in Zahlen