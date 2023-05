Zum Abschluss der 31. Spielrunde stehen sich heute in der Bundesliga Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg gegenüber. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am vergangenen Spieltag musste Borussia Dortmund beim Abstiegskandidaten VfL Bochum einen Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen. Gegen die Bochumer kam der BVB nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dazu kommt, dass der FC Bayern München gestern gegen Werder Bremen mit 2:1 gewann. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nun also bereits vier Punkte.

Der BVB darf sich praktisch also keine Fehler mehr erlauben, will er am Ende noch die Meisterschale in die Höhe stemmen. Einfacher wird es zudem nicht: Am heutigen Sonntag, den 7. Mai, treffen die Schwarzgelben auf den VfL Wolfsburg, der noch um die Europapokalplätze kämpft und somit hoch motiviert ist. Die Begegnung im Dortmunder Signal-Iduna-Park wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Es ist das letzte Spiel der 31. Spielrunde.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Ihr wollt das Duell zwischen Dortmund und Wolfsburg heute live und in voller Länge verfolgen? Dann müsst Ihr auf jeden Fall bei DAZN vorbeischauen, da der Streamingdienst die Übertragungsrechte an den Bundesligaspielen am Sonntag besitzt.

Bereits ab 16.45 Uhr werden auf der Plattform die Vorberichte zum Spiel ausgestrahlt. Dabei fungiert Alex Schlüter als Moderator, während Freddy Harder die Rolle des Reporters einnimmt. Später übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Sami Khedira die Übertragung.

© getty Entwickeln sich Niko Kovacs Wölfe zum nächsten Stolperstein auf dem Dortmunder Weg zur Meisterschaft?

DAZN ist nicht nur für Teile der Bundesliga verantwortlich, sondern bietet auch zu Spielen der Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League sowie zu Länderspielen Übertragungen an. Doch damit nicht genug: Wer beispielsweise Sportarten wie Tennis, Handball, Radsport, Darts, MMA, Boxen, Wrestling, Schach, Wintersport mag, ist ebenfalls bei DAZN genau richtig.

Zugriff auf all dies bekommt man allerdings nur mit einem Unlimited-Abopaket. Die Standard- und World-Version bieten zwar weniger Sportarten an, sind jedoch auch billiger.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? Das Bundesligaspiel im Liveticker

Eine weitere Option, BVB gegen Wolfsburg live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Cozza - Arnold - F. Nmecha, Svanberg - Wimmer, Kaminski - Wind

Wer zeigt / überträgt BVB vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 31

31 Datum: 7. Mai 2023

7. Mai 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Bundesliga: Die Tabelle am 31. Spieltag