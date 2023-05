Noch ist für einige Mannschaften die Saison nicht beendet, so auch für den VfB Stuttgart und den Hamburger SV, die in der Bundesliga-Relegation in zwei Spielen gegeneinander antreten. Hier erfahrt Ihr, wer die Spiele live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

17 Mannschaften, die in der Bundesliga-Saison 2023/24 von Spieltag zu Spieltag um Punkte kämpfen werden, stehen bereits fest. Die Absteiger Hertha BSC und FC Schalke 04 werden von den Zweitliga-Aufsteigern SV Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim ersetzt. Einzig ein Bundesligaticket ist noch umkämpft und nicht vergeben.

Wer dieses bekommt, wird mithilfe der Relegation entschieden. In dieser kämpfen in einem Hin- und einem Rückspiel der Tabellen-16. der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga. Konkret handelt es sich dabei um den VfB Stuttgart und den Hamburger SV, der in letzter Sekunde des 34. Spieltags durch ein Tor von Heidenheim noch auf Platz drei abrutschte.

Während der Großteil der Erst- und Zweitligisten also in die wohlverdiente Pause geht, müssen Stuttgart und Hamburg noch zweimal alles geben. Das Hinspiel der Relegation steigt am Donnerstag, den 1. Juni, in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Um 20.45 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß. Das Rückspiel im Hamburger Volksparkstadion ist für Montag, den 5. Juni, geplant. Erneut wird das Duell um 20.45 Uhr angestoßen.

Die Auswärtstorregel ist bei der Relegation nicht von Bedeutung. Im Falle eines Gleichstandes nach zweimal 90 Minuten geht es also mit der Verlängerung weiter, ehe bei erneutem Gleichstand ein Elfmeterschießen entscheidet.

© getty Heidenheim nahm dem HSV in der letzten Minute des letzten Spieltags noch den sicher geglaubten direkten Aufstiegsplatz weg.

Wer zeigt / überträgt Bundesliga Relegation VfB Stuttgart vs. HSV live im TV und Livestream?

Wie es bereits bei den absolvierten 34 Zweitliga-Spieltagen und zahlreichen Bundesligaspielen der Fall war, ist Sky auch für die Relegation verantwortlich und zeigt beide Duelle zwischen Stuttgart und dem HSV live und in voller Länge. Hierfür werden die Sender Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD genutzt, wo eine halbe Stunde vor Anpfiff die Vorberichterstattung losgeht.

Weiters liefert der Pay-TV-Sender zu beiden Spielen jeweils auch einen Livestream, auf den Ihr mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder via WOW zugreifen könnt.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Sky ist jedoch nicht der einzige Sender, der sich um die Relegation kümmert. Die Partien werden auch bei Sat.1 im Free-TV übertragen. Auch der Privatsender ist zweigleisig unterwegs und ermöglicht es, den Kampf um das letzte Bundesligaticket im Livestream zu verfolgen - bei ran.de und sat1.de kostenlos, bei JOYN+ kostenpflichtig.

Wer zeigt / überträgt Bundesliga Relegation VfB Stuttgart vs. HSV live im TV und Livestream? Wichtigste Infos Hinspiel

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Hamburger SV

VfB Stuttgart vs. Hamburger SV Wettbewerb: Bundesliga-Relegation, Hinspiel

Bundesliga-Relegation, Hinspiel Datum: 1.6.2023

1.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, sat1.de, JOYN+

Wer zeigt / überträgt Bundesliga Relegation VfB Stuttgart vs. HSV live im TV und Livestream? Wichtigste Infos Rückspiel

Begegnung: Hamburger SV vs. VfB Stuttgart

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga-Relegation, Rückspiel

Bundesliga-Relegation, Rückspiel Datum: 5.6.2023

5.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg (Rückspiel)

Volksparkstadion, Hamburg (Rückspiel) TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, sat1.de, JOYN+

Bundesliga Relegation: Die Termine