RB Leipzig vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 misst sich heute im Kampf um den Klassenerhalt mit dem Tabellendritten RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel des letzten Bundesligaspieltags live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nachdem der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende mit einem 4:1-Sieg über den 1. FSV Mainz 05 wichtige drei Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln konnte, ist der FC Schalke 04, der gegen Eintracht Frankfurt 2:2 spielte, vor dem großen Bundesliga-Finale wieder auf einem direkten Abstiegsplatz abgerutscht, muss am heutigen Samstag (27. Mai) also alles reinwerfen, um den direkten Abstieg in die zweithöchste Spielklasse zu verhindern.

Dies wird alles andere als einfach, denn mit RB Leipzig steht den Königsblauen der Tabellendritte, der vergangene Woche mit einem 3:1-Sieg dem FC Bayern München möglicherweise die Meisterschaft zunichte gemacht hat, gegenüber. Alle Partien des 34. Spieltags werden heute um 15.30 Uhr angepfiffen, so auch Leipzig vs. Schalke 04. Gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena.

Auf den Relegationsplatz, auf dem aktuell der VfL Bochum verweilt, fehlt Schalke aktuell nur ein Punkt. Das rettende Ufer, Platz 15 (VfB Stuttgart), ist ebenfalls nur einen Zähler entfernt.

RB Leipzig vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer beim Saisonfinale live mit dabei sein möchte, kommt nicht um Sky herum. Nachdem der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte an den Bundesligaspielen am Samstag besitzt, sind auch alle neun Partien heute bei Sky zu sehen. Leipzig vs. Schalke 04 wird bei Sky Sport Bundesliga 4 (HD) mit Roland Evers als Kommentator übertragen. Davor werden ab 15.15 Uhr noch Vorberichte zum Spiel präsentiert.

Nicht nur in der Abstiegszone strotzt es nur so vor Spannung, auch der Kampf um die Meisterschale ist noch nicht entschieden. Dafür bietet Sky eine Meisterkonferenz an, in der die Spiele Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln vs. FC Bayern München gezeigt werden. Auch die Konferenz beginnt um 15.15 Uhr, diesbezüglich kann zwischen Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ausgewählt werden. Doch damit nicht genug, Ihr könnt bei Sky Sport Bundesliga (HD) auch eine Konferenz mit allen Spielen vorfinden.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV gibt es dies alles auch noch im Livestream zu sehen. Auch hierfür ist Sky der richtige Ansprechpartner. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW (beide Optionen sind kostenpflichtig) lässt sich der Stream freischalten.

RB Leipzig vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Beim Schalker Kampf gegen den Abstieg in die 2. Bundesliga darf SPOX natürlich nicht fehlen, wir tickern das Spiel gegen Leipzig live mit und bieten zudem auch eine Konferenz mit den Samstagsspielen an.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig gegen den FC Schalke 04.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

RB Leipzig vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Nkunku

Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Nkunku Schalke 04: Fährmann - Brunner, van den Berg, M. Kaminski, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Bülter - Polter

