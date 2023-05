Eintracht Frankfurt gibt wohl Angebot für Stürmer Hugo Ekitiké von PSG ab

Mit jungen Franzosen für den Angriff hat man am Main gute Erfahrungen gemacht. Kommt nun auch Hugo Ekitiké?

Eintracht Frankfurt bemüht sich konkret um die Verpflichtung von Stürmer Hugo Ekitiké (PSG). Das schreibt L'Équipe. Laut des Berichts sei SGE-Sportchef Markus Krösche kürzlich in Paris gewesen und habe dem französischen Meister ein Angebot für eine Leihe des 20-Jährigen unterbreitet.

Bei der Eintracht ist Randal Kolo Muani heiß begehrt, unter anderem beim FC Bayern München. Zwar soll er grundsätzlich bleiben, bei einer hohen Offerte könnten aber auch die Frankfurter Klubchefs schwach werden. Ekitiké wäre ein möglicher Ersatz für den Vize-Weltmeister.

Er gilt in Frankreich als herausragendes Talent, kommt in seiner ersten Saison bei Paris Saint-Germain aber nicht regelmäßig zum Einsatz. Trotzdem heißt es, er wolle sich im Starensemble durchsetzen und strebe grundsätzlich keinen Transfer an.

Neben Ekitiké soll die Eintracht auch ein Auge auf den jungen Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu geworfen haben. Bereits in der vergangenen Woche hieß es, der DFB-Pokalfinalist habe PSG eine Offerte für den 17 Jahre alten Abwehrspieler gemacht.

Ekitiké stammt aus der Jugend von Stade Reims. Dort schaffte er nach einer Leihe zu Vejle BK nach Dänemark 2021 den Durchbruch. PSG verpflichtete ihn im vergangenen Sommer auf Leihbasis. Der Ligue-1-Spitzenreiter hat nach dieser Saison eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro. Sie wird zur Kaufpflicht, sollte der Klub die Saison mindestens auf Platz zwei beenden - wonach es aktuell angesichts von acht Punkten Vorsprung auf Rang drei schwer aussieht.

Der Stürmer absolvierte in dieser Saison 29 Pflichtspiele für PSG, davon allerdings nur eines über die volle Distanz. Dabei gelangen Ekitiké vier Tore und drei Vorlagen.