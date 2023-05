BVB: Borussia Dortmund offenbar scharf auf einen jungen Franzosen

Drei hochkarätige Bundesligaklubs sollen Interesse an Stürmer Elye Wahi vom französischen Erstligisten HSC Montpellier zeigen. Laut Foot Mercato haben der BVB, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ein Auge auf den 20 Jahre alten Shootingstar geworfen.

Bei den drei genannten Klubs könnte sich jeweils im Angriff etwas tun. In Dortmund hat Antony Modeste keine Zukunft und ein neuer Stürmer, der neben Youssoufa Moukoko als Backup für Sébastien Haller fungieren kann, wird gesucht. Bei der SGE könnte ein Nachfolger für den begehrten Randa Kolo Muani geholt werden. Und RB braucht einen Angreifer, den den designierten Chelsea-Neuzugang Christopher Nkunku ersetzen kann.

Wahi ist aber nicht nur bei deutschen Vereinen begehrt. Seine starken Leistungen wecken laut des Berichts auch in der Premier League Interesse. Der FC Arsenal und Newcastle United sollen sich um den vielseitigen Mittelstürmer bemühen.

Wahis Vertrag in Montpellier läuft noch bis 2025. Der Tabellenzwölfte der Ligue 1 erhofft sich bei einem möglichen Transfer in diesem Sommer eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro.

Wahi spielte in der Jugend unter anderem für SM Caen und den FC Montfermeil. 2018 wechselte er in Montpelliers Jugend, seit Anfang 2021 ist er Teil des Profikaders.

Wahi lief in dieser Saison in 30 Ligaspielen für Montpellier auf. Dabei erzielte er 17 Tore und lieferte 5 Assists. Für Frankreichs U21 markierte er in drei Einsätzen einen Treffer.