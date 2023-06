Im Rahmen der Bundesliga-Relegation findet heute das erste Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV statt. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt und ob es eine Free-TV-Übertragung geben wird, erfahrt Ihr hier.

Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit am 34. und letzten Zweitliga-Spieltag ging dem Hamburger SV der so sicher geglaubte direkte Aufstieg in die Bundesliga doch noch durch die Lappen. Der 1. FC Heidenheim, Konkurrent um den Aufstieg, schoss in Form von Tim Kleindienst den 3:2-Siegtreffer und zog an den Norddeutschen vorbei.

Trotz des herben Dämpfers ist die Hoffnung für den HSV jedoch noch nicht verloren. Der Traditionsklub kann nämlich auch über den Relegationsweg sein Ziel erreichen und endlich wieder aufsteigen. Dem HSV dabei im Weg steht der VfB Stuttgart, der die Bundesliga-Saison auf Rang 16 beendete.

Das erste von zwei Relegationsspielen zwischen den Schwaben und dem HSV findet heute um 20.45 Uhr in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena statt. Die Entscheidung darüber, wer das letzte Bundesligaticket ergattern kann, folgt dann vier Tage später, wenn am Montag, den 5. Juni, im Hamburger Volksparkstadion das Rückspiel über die Bühne geht.

Bundesliga Relegation heute live im Free-TV? So seht Ihr VfB Stuttgart vs. HSV im TV und Livestream

Anders als der Großteil der Bundesliga- und Zweitligaspiele in der abgelaufenen Saison wird zum Hinspiel heute eine Free-TV-Übertragung angeboten. Der Sache hat sich Sat.1 angenommen, das ab 20.15 Uhr mit Bildern aus Stuttgart zur Stelle ist. Matthias Opdenhövel ist während der Vorberichterstattung Moderator, der Kommentator für das Spiel heißt Wolff-Christoph Fuss. Andrea Kaiser und Matthias Killing stehen als Reporter parat. In die Rolle des Experten schlüpft Markus Babbel.

© getty Schafft es der HSV endlich wieder zurück in die Bundesliga?

Nebenbei ist der Privatsender auch für den Livestream verantwortlich. Auf ran.de und sat.1.de könnt Ihr kostenlos mitschauen.

Kostenpflichtig ist dagegen der Zugriff auf Sky, das ebenfalls das Hinspiel zwischen Stuttgart und Hamburg anbietet.

Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD - auf diesen drei Sendern wird sich ab 20.15 Uhr dem Spiel gewidmet. Marcus Lindemann führt die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen als Kommentator durch das Geschehen.

Das SkyGo-Abonnement und der Streamingdienst WOW machen Euch zudem den Weg zum Sky-Livestream frei.

JOYN+ und OneFootball sind weitere Optionen, die Stuttgart vs. HSV gegen Bezahlung anbieten.

Wir bei SPOX tickern die Partie natürlich wieder live mit. So verpasst Ihr ebenfalls kein wichtiges Ereignis.

Hier geht es zum Liveticker des Relegations-Hinspiels für die Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV.

Bundesliga Relegation heute live im Free-TV? So seht Ihr VfB Stuttgart vs. HSV im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Hamburger SV

VfB Stuttgart vs. Hamburger SV Wettbewerb: Bundesliga-Relegation, Hinspiel

Bundesliga-Relegation, Hinspiel Datum: 1.6.2023

1.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, sat1.de, JOYN+, OneFootball

Liveticker: SPOX

