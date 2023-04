SC Freiburg: Christian Streich erhält Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg

Große Ehre für Christian Streich: Der Trainer des Bundesligisten SC Freiburg ist mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Der 57-Jährige und 22 weitere Persönlichkeiten wurden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) am Samstag in Mannheim "für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung" geehrt, hieß es in einer Mitteilung.

Streich ist der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Der 57-Jährige ist seit 1995 für den Sport-Club tätig, seit Dezember 2011 ist er Freiburger Cheftrainer. In der vergangenen Saison führte er den SC ins Finale des DFB-Pokals und in die Europa League.

Streich gilt im Profifußball als Sympathieträger, der sich zudem immer wieder zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußert.